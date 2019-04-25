Четверг, 25 Апреля 2019 года
05:12:25 МСК

Глава МИД Ирана предложил США провести обмен заключёнными

Политика

«Давайте не будем обсуждать это, а проведем обмен»

Тегеран, 25 апреля 2019, 05:12 — REGNUM  Иран готов провести обмен заключёнными с американской стороной, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Reuters.

Он обратился с таким предложением к общественной организации Asia Society (Нью-Йорк, США). Зариф отметил, что речь идёт о заключённых, которые сидят в тюрьмах США, причём по ложным обвинениям.

Со своей стороны, отмечает министр, Штаты утверждают, что в Иране арестованы по ложным обвинениям американцы.

«Давайте не будем обсуждать это, а проведем обмен», — сказал Зариф.

Зариф пояснил, что предлагает обмен не впервые: соответствующее обращение он высказывал полгода назад представителям американской администрации. Согласием ему в тот раз не ответили.

Напомним, Вашингтон объявил Иран «террористическим государством», а Корпус Стражей Исламской Революции — террористической организацией. В свою очередь Тегеран объявил террористами всех американских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Ирана объявил всех военных США террористами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить