РФ присматривается к Украине, США демонстрируют дискомфорт: Радио REGNUM

Москва, 25 апреля 2019, 08:00 — REGNUM
- В Кремле пояснили, как Путин будет строить отношения с Зеленским;
- Грызлов считает, что по Донбассу Украина действует по старым инструкциям;
- Геополитика возвращается на «задний дворик» США;
- Путин считает, что вопрос пенсионной реформы нельзя перекладывать на простого человека;
- В России хотят реформировать Лесной кодекс.
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Читайте ранее в этом сюжете: Угрозы посла США: между РФ и США война — пропагандистская. Радио REGNUM