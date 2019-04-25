В ГРУ рассказали о количестве проникающих в Европу экстремистов

Москва, , 04:21 — REGNUM Ежегодно в Европу под видом беженцев проникают около 20 тысяч экстремистов, заявил представитель ГРУ Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов европейских стран не всегда могут опознать боевиков, так как беженцы зачастую заявляют об утере удостоверений личности и прочих документов. Затем, по словам Ковалева, некоторые из беженцев активно пропагандируют идеи радикального ислама и вербуют террористов в мигрантской среде.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что антиисламский терроризм является негативным последствием массовой миграции. По его словам, агрессивное поведение мигрантов зачастую провоцирует рост националистических настроений и праворадикального экстремизма.

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