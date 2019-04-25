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Путин в Чите поручил составить план по ликвидации последствий пожаров

Политика

«После этого соберемся ещё раз у меня в Москве, я хочу, чтобы вы этот план доложили»

Чита, 25 апреля 2019, 02:51 — REGNUM  План действий по восстановлению жилья в Забайкальском крае должен быть составлен региональным руководством в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в Чите.

Находясь в Чите в связи с ситуацией с пожарами, глав государства заявил:

«Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить».

Он отметил, что поговорил с руководством региона, губернатор пообещал ему подготовить такой план до 10 мая.

«После этого соберемся ещё раз у меня в Москве, я хочу, чтобы вы этот план доложили. И в сентябре где-то я приеду сюда ещё раз, посмотрю, как он реализуется», — сказал Путин.

Напомним, в результате степных пожаров в Забайкалье в апреле 2019 г. пострадали более 600 человек, причём термические ожоги диагностированы у 30 человек. В результате пожаров разрушены более сотни зданий. Всего от стихийного бедствия пострадали 17 районов Забайкальского края.

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Степные пожары в Забайкалье весной 2019 года
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