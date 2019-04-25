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Бывшего офицера Береговой охраны в США подозревают в подготовке теракта

Политика

Он планировал убийства членов Верховного суда США

Вашингтон, 25 апреля 2019, 02:38 — REGNUM  Лейтенант Береговой охраны США, арестованный в феврале 2019 года за хранение оружия и наркотиков, готовил нападение на членов американского Верховного суда, а также политиков и представителей СМИ, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на материалы прокуратуры.

По версии прокурора, 49-летний Кристофер Пол Хессон искал в интернете материалы о методах охраны членов Верховного суда США, а затем приступил к поиску их домашних адресов. Прокуратура предполагает, что Хессон готовился «убивать гражданских лиц в таких масштабах, которые редко происходили в истории страны».

Отмечается, что при обыске у подозреваемого был обнаружен список, в котором значились спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пэлоси, лидер Демпартии в сенате Чак Шумер, а также еще ряд политиков и журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший лейтенант Береговой охраны США Кристофер Пол Хессон был арестован 20 февраля 2019 года по подозрениям в подготовке теракта. Сообщалось, что при обыске у него были обнаружены 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов. Отмечалось, что Хессон при подготовке брал пример с норвежского террориста Андерса Брейвика, устроившим теракт в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В США арестовали офицера береговой охраны по подозрению в терроризме

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