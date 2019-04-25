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Лондон исключил повторный референдум о независимости Шотландии

Политика

Шотландию призвали уважать результаты первого референдума

Лондон исключил повторный референдум о независимости Шотландии
The Laird of Oldham
Британский и шотландский флаги

Лондон, 25 апреля 2019, 01:18 — REGNUM  Шотландия должна уважать результаты референдума о независимости 2014 года, когда большинство решило остаться в составе Соединенного Королевства, заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает газета The Guardian.

«Как мы уже неоднократно говорили, Шотландия уже провела свой референдум в 2014 и решила остаться в составе Великобритании. Необходимо уважать это решение», — заявил он.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландии необходимо провести повторный референдум о независимости от Великобритании. По ее мнению, выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза может привести к катастрофе в шотландской экономике. В связи с этим Стерджен высказалась за проведение повторного референдума, предположительно, в мае 2021 года.

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