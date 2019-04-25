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Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского

Политика

Команда Порошенко намерена добиться отставки главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука

Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

Киев, 25 апреля 2019, 01:08 — REGNUM  Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

Газета сообщает, что команда Порошенко планирует добиться отставки главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Согласно действующему на Украине законодательству, полномочия избранному украинскому президенту передает глава Конституционного суда. Таким образом отставка Шевчука отсрочит вступление Зеленского в должность на неопределенный срок — до назначения нового главы суда. Источники сообщают, что соответствующее голосование планируется уже на 25 апреля.

Напомним, дата инаугурации Владимира Зеленского на должность президента Украины пока не назначена. Верховная рада должна назначить инаугурации после консультаций с командой победившего президента.

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Политическая жизнь Украины
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