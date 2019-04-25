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Ким Чен Ын назвал цель встречи с Путиным

Политика

Северокорейский лидер рассчитывает, что встреча будет полезной для народа КНДР

Ким Чен Ын назвал цель встречи с Путиным
Иллюстрация: Primorsky.ru
Ким Чен Ын во время визита в Россию

Владивосток, 25 апреля 2019, 01:00 — REGNUM  Двусторонние отношения Пхеньяна и Москвы, а также урегулирование ситуации на Корейском полуострове намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, заявил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Находясь во Владивостоке, Ким Чен Ын отметил, что рассчитывает на успех переговоров, который важен для северокорейского народа.

«Надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двусторонних взаимоотношений», — сказал Ким Чен Ын.

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Напомним, встреча с Путиным состоится 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. По словам Константина Асмолова, ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований ИДВ РАН, встреча готовилась давно, приглашение Киму приехать было направлено министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым еще в мае 2018 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына готовили с ноября 2018 года

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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