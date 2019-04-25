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Порошенко готовит срыв инаугурации Зеленского — СМИ

Политика

Действующий президент не хочет досрочного роспуска Рады

Порошенко готовит срыв инаугурации Зеленского — СМИ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко и Зеленский

Киев, 25 апреля 2019, 00:16 — REGNUM  Действующий президент Украины Пётр Порошенко и верные ему люди хотят попытаться сорвать инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 24 апреля сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

По данным издания, Порошенко и его люди хотят провести через Конституционный суд решение об отставке главы высшей судебной инстанции Украины Станислава Шевчука.

Дело в том, что согласно украинскому законодательству, новоизбранному президенту во время церемонии инаугурации передает полномочия действующий глава Конституционного суда. Если же Шевчук будет отправлен в отставку, то и по замыслу Порошенко, инаугурация Зеленского будет отодвинута на неопределенный срок — до тех пор, пока не будет избран новый глава высшей судебной инстанции Украины.

Утверждает, что проект решения об отставке главы КС уже подготовлен и голосование по нему может пройти 25 апреля.

Напомним, что дата инаугурации Зеленского пока не назначена.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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