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Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы

Политика

Ранее осуществить в Венесуэле госпереворот Госдепу мешали только Куба и Россия

Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы
Иллюстрация: News.cn
Си Цзиньпин и Николас Мадуро

Вашингтон, 24 апреля 2019, 23:28 — REGNUM  Невмешательство Китая в ситуацию в Венесуэле обернулось финансовой поддержкой законного правительства страны, возмущённо заявила 24 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

По мнению Морган Ортагус, «так называемое невмешательство Китая» привело к «спонсированию» властей Венесуэлы «на сумму около 60 миллиардов долларов».

Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.

В свою очередь, Китай неоднократно заявлял, что по ситуации в Венесуэле будет соблюдать принципы Устава ООН и категорически отвергал обвинения в том, что негативно влияет на венесуэльский кризис.

Напомним, Вашингтон с начала 2019 года напрямую поддерживает попытку незаконного захвата власти в Венесуэле, предпринятую спикером оппозиционного парламента Хуаном Гуайдо и его подельниками.

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Политический кризис в Венесуэле
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