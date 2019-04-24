Минобороны: В Сирии сняли постановочное видео о «гибели» семьи от химоружия

Хама, Сирия, , 22:37 — REGNUM Сотрудники иностранных СМИ сняли на видео инсценировку гибели целой семьи от химического оружия, якобы применённого сирийской армией в провинции Хама, заявил 24 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Виктор Купчишин уточнил, что боевики организовали эту постановку в районе населенного пункта Морек.

Напомним, ранее аналогичные видеоролики были использованы США и их сателлитами как повод для нанесения ракетных ударов по Сирии.

Ни одного доказательства причастности сирийской армии к подобным инцидентам до сих пор предоставлено не было.

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