Инициативы ЛДПР по смягчению муниципального фильтра «сыроваты» — эксперт

Москва, , 22:11 — REGNUM В среду, 24 апреля, председатель ЦИК Элла Памфилова представила журналистам новые цифровые проекты Центральной избирательной комиссии.

По мнению главы ЦИК, развитие партийной системы в России идет нормальным естественным путем. После либерализации законодательства в 2012 году количество партий резко выросло. Сейчас оно будет снижаться по естественным причинам — примерно треть партий не ведут никакой деятельности.

При этом инициатива ЛДПР по смягчению муниципального фильтра не будет принята в ближайшее время, так как требует корректировки и не проходит по срокам принятия законодательства. Закон можно принять только при одинаковой позиции как всех регионов, так и федерального центра, а это технически невозможно успеть до начала сбора фильтра, нужно устроить опрос всех субъектов РФ, провести заседания всех ЗАКСов, рассмотреть и принять Госдумой, считает Элла Памфилова.

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Политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что дискуссия о смягчении муниципального фильтра идет уже давно.

«Я бы напомнила, что еще в феврале 2019 года состоялось заседание рабочей группы при Президенте РФ, в ходе которой представители «Единой России» поддержали идею смягчения муниципального фильтра. И есть основания полагать, что именно в этом направлении и будет двигаться избирательная система. Но здесь принципиально важно, что все это должно происходить четко, прозрачно, с абсолютным соблюдением законов и процедур. Потому что поправки, которые внесла ЛДПР, содержат в себе некое математическое противоречие из-за того, ч то они предлагают снизить муниципальный фильтр до 5% максимум. Но тогда перестает выполняться требование о том, что подписи необходимо собирать в 75% муниципальных образований. То есть, законопроект ЛДПР «сыроват», он пока не годится, его нужно пересматривать и нужно получать на него отзывы из регионов», — рассказала Анна Федорова.

«Сейчас идет этот процесс, будет сбор информации из регионов. Ведь в итоге каждый регион сам за себя принимает решение, какой муниципальный фильтр им ставить. С другой стороны, регионы тоже пока не спешат, но, может быть, но ЦИК обещал разослать всем регионам письма, и порекомендовать возможные решения. В итоге, каждый регион решит, как ему снижать муниципальный фильтр», — подчеркнула политолог.

«В принципе, дело, по сути, идет к смягчению муниципального фильтра, но прямо сейчас, в обход процедур и закона, никто этого делать не будет. Идет нормальный, здоровый процесс становления политической системы, и он не происходит за три секунды», — завершила свой комментарий вице-президент Фонда открытой новой демократии.