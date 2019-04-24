Володин ответил на призывы штаба Зеленского усилить санкции из-за паспортов

Москва, , 21:54 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ жителями ряда районов Украины носит гуманитарный характер, оно «призвано защитить права граждан, проживающих на этих территориях». Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Военные действия там продолжаются, гибнут люди. В этой ситуации это правильное решение», — заявил Володин журналистам.

Он подчеркнул, что указ президента принят в строгом соответствии с нормами международного права.

«Руководство Украины продолжает уклоняться от выполнения своих обязанностей по отношению к собственным гражданам и не соблюдает положения Минских соглашений», — констатировал спикер Госдумы.

Он также обратил внимание на то, что, узнав новость об издании указа президента о создании возможностей упрощенного получения гражданства России для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, все участники встречи главы государства с членами Совета законодателей зааплодировали.

Комментируя заявление избирательного штаба Владимира Зеленского, Володин отметил, что «по окончании выборов избирательный штаб прекращает свою деятельность, которая связана исключительно с предвыборной кампанией».

"Было бы правильно, чтобы высказывался человек, которого избрали граждане. Важно, чтобы как можно быстрее было прекращено кровопролитие на Юго-Востоке Украины», — отметил спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, штаб победившего президента Украины Владимира Зеленского увидел признаки «оккупации» Россией ряда районов Украины. Киев надеется на содействие международного сообщества в вопросе защиты прав, свобод и интересов граждан Украины на временно оккупированных территориях и рассчитывает на большее дипломатическое и санкционное давление на РФ.

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