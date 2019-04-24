Возможно повышение выплат для фронтовиков из гражданских пенсионеров

Санкт-Петербург, , 21:39 — REGNUM Первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева на Совете законодателей в Санкт-Петербурге обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повысить размер выплат для фронтовиков из числа гражданских пенсионеров, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, но после ее окончания были демобилизованы и трудились в народном хозяйстве.

Президент поддержал данное предложение, и дал соответствующее поручение правительству.

«Очень важны те меры социальной поддержки, которые оказываются и оказывались государством в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. Владимир Владимирович, во исполнение Указа от 9 мая 2018 года правительством РФ был разработан законопроект, который уже принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Речь идет о том, что дополнительные выплаты получат те фронтовики, которые были после Великой Отечественной войны в рядах Вооруженных Сил, то есть военные пенсионеры. Им серьезно увеличивается пенсионная выплата на 27,7%. Вместе с тем, бок о бок с ними воевали те, кто после Великой Отечественной войны ушли работать в народное хозяйство. И они — гражданские пенсионеры. Вопрос и просьба заключаются в следующем: можно ли поручить Правительству рассмотреть возможность увеличения на эти же 27,7% пенсионных выплат для гражданских пенсионеров-фронтовиков», — сказала Екатерина Алтабаева.

По ее мнению, такая мера коснется более 50 тыс. человек из числа «фронтовиков», на ее реализацию потребуется около 3,5 млрд рублей.

«Президент России нас поддержал, дав поручение правительству. Полагаю, что к 75-летию Победы было бы справедливо изучить вопрос и принять меры аналогичной поддержки для всех ветеранов Великой Отечественной войны», — сообщила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 апреля Госдума в третьем чтении приняла правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны, который позволит увеличить их пенсии в среднем нa 9,5 тысяч рублей в месяц. Документ подготовлен во исполнение Указа президента «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» и вступает в силу с 1 мая 2019 года. 22 апреля Совет Федерации одобрил закон.

Законом предусматривается назначение пенсий исходя из 100% денежного довольствия для тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, для партизан и членов подпольных организаций, для сотрудников разведки и контрразведки, для лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», для инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий 1941−1945 годов.

Численность военных пенсионеров — участников Великой Отечественной войны в настоящее время составляет около 10 тыс. человек. Согласно расчетам, правительство предполагает выделение на повышение выплат для них 0,95 млрд рублей в 2019 году и до 1,42 млрд рублей в последующие годы.

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