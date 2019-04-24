Иран будет выживать под давлением США и продавать свою нефть — Зариф

Тегеран, , 21:34 — REGNUM Исламская Республика Иран продолжит продавать свою нефть, несмотря на враждебные действия властей США. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы будем продолжать продавать нефть, продолжать выживать, и наш народ покажет США, что с нами нельзя говорить через давление», — сказал Зариф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в США республиканцев во главе с Дональдом Трампом политика Вашингтона в отношении Ирана круто изменилась. Был восстановлен режим американских санкций против Ирана, а также введены санкции против тех стран, которые покупают иранскую нефть. Однако сперва США пошли на уступки тем странам, которые зависят от покупки иранской нефти и сделали некоторую отсрочку по введению санкций. Но 22 апреля исключения их санкций на закупку иранской нефти были отменены.

Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля

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