Москва, , 21:32 — REGNUM

Сотрудничество Ирана и России в военной сфере очень плодотворно, и препятствий для его развития очень мало, заявил 24 апреля журналистам министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Амир Хатами.

Сергей Шойгу и Амир Хатами Mil.ru

Напомним, Амир Хатами участвует в Московской конференции по международной безопасности. Эту площадку, отметил Хатами, Иран считает крайне важной, так как считает диалог главным условием урегулирования кризисов.

«Мы на встрече обсудили ход развития двусторонних отношений, прошлись по этим отношениям. Слава богу, на сегодняшний день очень мало препятствий на пути их развития. Так что оценка нашего взаимодействия очень высокая», — сказал Амир Хатами.

Кроме того, министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана отметил, что главным источником проблем и нестабильности на Ближнем Востоке является вмешательство государств, не имеющих отношения к этому региону.

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