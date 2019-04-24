Президент Узбекистана поздравил Зеленского с победой на выборах

Ташкент, , 21:16 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на состоявшихся выборах президента Украины, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Убежден, что узбекско-украинские отношения, основанные на принципах традиционной дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и учета интересов друг друга, будут и впредь последовательно развиваться и укрепляться на благо наших стран и народов», — говорится в послании Мирзиёева.

Глава Узбекистана пожелал Зеленскому «крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Украины — мира и процветания».

На сайте МИД Узбекистана, раздел «Украина» является самым коротким.

В нем отмечается лишь, что Украина является одним из крупных внешнеторговых партнеров Узбекистана. Двусторонние отношения между Узбекистаном и Украиной основываются на солидной правовой базе, состоящей из 142 договоров и соглашений, регулирующих сотрудничество в различных областях.

За истекший период состоялось 6 визитов первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Украину и 4 визита президента Украины в Узбекистан.

По итогам 2016 года объем двустороннего товарооборота составил 254,1 миллиона долларов, данные за последующие годы отсутствуют