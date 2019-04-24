Надежд на нормализацию армяно-турецких отношений пока нет: МИД Армении

Ереван, , 21:16 — REGNUM Признание Геноцида армян не является предусловием для нормализации армяно-турецких отношений. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Армянская сторона никогда не говорила, что это [признание геноцида] предусловие», — сказал армянский министр.

В то же время Мнацаканян заявил, что считает маловероятным, чтобы Армения начала новый процесс примирения с Турцией, учитывая «беспрецедентно высокий международный рейтинг и легитимность Армении».

«К сожалению, я уверен, вы слышите и следите за всем, что приходит из официальной Анкары, и это не обнадеживает, наоборот, заслуживает критики», — сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

По его словам, на сегодняшний день самым важным заветом является решимость восстановить справедливость.

«Этот завет никогда не будет забыт, тем более когда справедливость не восстановлена».

В то же время Мнацаканян затруднился дать ответ на вопрос о том, чем можно объяснить отрицание Геноцида армян официальной Анкары спустя столетие.

«Вы задаете самый сложный вопрос, потому что это просто не укладывается в голове — насколько невозможно сделать этот шаг, встретиться лицом к лицу с историей, иметь эту смелость, иметь ответственность перед человечеством, насколько это является препятствием для властей, это самая большая проблема, самый большой вопрос, если у кого-то есть ответ на этот вопрос… но это также завет, завет для преодоления геноцида, мы как нация преодолели геноцид».

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая сегодня, 24 апреля, на конференции, посвященной турецким архивам, призвал Армению открыть свои архивы.

«Мы открыли наши архивы. У Армении они тоже есть, пусть и она откроет свои архивы, если архивы есть в третьих странах, пусть и они их откроют. Пусть историки придут и работают с ними. А потом уже мы, политические деятели, станем говорить. Для желающих узнать истину двери в наши архивы полностью открыты», — сказал президент Турции.

Ранее правительство Турции заявило о том, что «Армения боится открывать свои архивы 1915 года, поскольку после этого у мира появятся доказательства того, что события 1915 года являются не «геноцидом армян», а скорее геноцидом и уничтожением мусульманского населения в Османской империи со стороны армянских банд. А на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что они гордятся своими предками и историей, потому что в их истории никогда не было геноцидов и колониализма.