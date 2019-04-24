Участникам Великой Отечественной войны в Узбекистане 9 мая дадут по $900

Ташкент, , 21:15 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому участникам и инвалидам Второй мировой войны выдадут единовременное денежное вознаграждение в размере 7,5 миллионов сумов (около 900 долларов), следует из указа Мирзиёева.

Вознаграждение выдается в связи «с проведением в стране 9 мая всенародного праздника — Дня Памяти и Почестей, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, воздавая почести ветеранам, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины, духовное и нравственное воспитание молодежи, а также в целях материального поощрения участников и инвалидов войны».

«Расходы, связанные с реализацией настоящего указа, произвести за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан», говорится в документе.

Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности совместно с Министерством финансов и Центральным банком республики поручено обеспечить выплату вознаграждения в торжественной и праздничной обстановке.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, администрациям областей и города Ташкента совместно с рядом ведомств и общественных организаций, поручено провести специальные встречи, просветительско-художественные вечера, посвященные ветеранам.

Как ИА REGNUM сообщало ранее в Узбекистане во время Великой Отечественной войны спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и Украины. Республика исполнила 81 приказ ГКО.

В Узбекистане были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.