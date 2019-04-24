Телефонные хулиганы Вован и Лексус позвонили Макрону от имени Зеленского

Москва, , 21:08 — REGNUM Российские телефонные хулиганы Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону от имени избранного президента Украины Владимира Зеленского. Аудиозапись звонка пранкеры выложили сегодня, 24 апреля, на своём YouTube-канале.

Запись начинается со звонка неизвестного мужчины, который говорит на русском языке. Предположительно, это ассистент Макрона. Этот мужчина спрашивает у собеседника, является ли тот «господином Зеленским». Собеседник отвечает, что он является ассистентом избранного президента Украины и сейчас «передает ему трубку».

Далее Макрон поздравляет «Зеленского» и желает ему насладиться победой на выборах президента Украины вместе со своими близкими и родными.

«Большое спасибо за вашу поддержку, 73 процента — я чувствую себя, как Владимир Путин: у него такие же результаты», — отвечает пранкер, изображающий Зеленского.

На это Макрон отвечает, что на Украине «система работает несколько иначе», и результат Зеленского «выглядит более естественно».

Далее Макрон и «Зеленский» обсуждают возможную экстрадицию Петра Порошенко в том случае, если он решит скрыться от украинского правосудия в Пятой Республике.

Кроме того, «Зеленский» говорит, что Украине нужно пойти на диалог с Россией.

На это Макрон отвечает, что Порошенко, вообще-то, был «не очень хорошей фигурой» для минского формата урегулирования, и что действующий президент Украины просто тянул заключение мирного договора и завершение этого страшного конфликта.

Пранкер, притворяющийся Зеленским, отвечает, что Порошенко просто отказывался выполнять большинство пунктов Минских соглашений.

«Прежняя политика была неэффективной, она разжигала лишь рознь внутри Украины и мешала единению Европы», — говорит «Зеленский».

"Я считаю, что ты на 100 процентов прав. И ты имеешь веские основания для того, чтобы так считать. Поэтому, дорогой Владимир, ты можешь рассчитывать на мою поддержку», — отвечает Макрон.