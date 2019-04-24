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Галерею почёта чиновников откроют в новгородском правительстве

Политика

Объявлен аукцион на создание галереи: работы оценены в сумму около 90 тыс. рублей

Великий Новгород, 24 апреля 2019, 20:54 — REGNUM  Администрация губернатора Новгородские власти объявила аукцион на создание галереи почета государственных гражданских служащих. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно аукционной документации, работы по созданию макета галереи и её монтажу оценены в сумму 89,6 тыс. рублей.

Галерею почёта, состоящую из десяти портретов лучших чиновников, предполагается разместить в здании правительства Новгородской области на площади Победы-Софийской, 1. Аукцион состоится 13 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создание галереи почёта новгородских чиновников было одобрено большинством депутатов Новгородской областной думы в октябре 2016 года. В 2018 году указом губернатора Андрея Никитина был определён состав комиссии, которая будет определять особо отличившихся чиновников. Предполагается, что портретылучших чиновников смогут находится на галерее почёта в течение года, а вновь претендовать на почётное место кандидаты смогут лишь через пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Галерея почёта чиновников появится в новгородском правительстве

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