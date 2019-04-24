Киев запросил экстренное заседание СБ ООН из-за решения России по Донбассу

Киев, , 20:50 — REGNUM Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо украинского постпредства при ООН к председателю Совета Безопасности.

По информации источников агентства, заседание может состояться 25 апреля после 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск). Сообщается, что украинская сторона также направила просьбу о присутствии на заседании представителя правительства Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко назвал «агрессией» решение Москвы по Донбассу и поручил МИД «незамедлительно начать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматов, в том числе ОБСЕ и ЕС».

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