Новгородских депутатов возмутили траты власти на «хождение по этажам»

Великий Новгород, , 20:36 — REGNUM Депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова (КПРФ) считает нецелесообразным создание в администрации губернатора Новгородской области новых подразделений для взаимодействия с федеральными органами власти. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроект о внесении поправок в бюджет региона на 2019 год, предусматривающих распределение сэкономленных средств и дополнительных доходов, в том числе на новые административные ставки, бурно обсуждался сегодня, 24 апреля, на заседании регионального парламента.

«Для того, чтобы вам ходить по этажам и друг с другом взаимодействовать, нужно ещё и деньги платить? Я не очень понимаю, для чего такие суммы, когда мы больницы сокращаем, у нас есть долги, школьные учебники закупаем за счёт родителей… Я могу долго перечислять, у нас что, некуда деньги потратить?» — заявила Ефимова.

Особое возмущение Ефимовой вызвало выделение почти 4,4 млн рублей на мероприятия в новгородской «Точке кипения» — пространстве коллективной работы, которое открылось в конце февраля в здании Новгородского театра драмы.

«Я в грубой форме, но задам этот вопрос: кому нужна эта «Точка кипения»? Наши последние заседания думы — это и есть точка кипения», — заявила депутат.

Напомним, против «разбазаривания» средств на чиновников выступили представители всех оппозиционных фракций в Новгородской областной думе: КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Поправки в бюджет были приняты большинством голосов членов фракции «Единая Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на создание двух новых структурных подразделений в администрации губернатора Новгородской области будет направлено более 7,1 млн рублей, в них появится 13 новых ставок: 2,3 млн рублей необходимы на отдел для оперативного взаимодействия с администрацией президента Российской Федерации, главным федеральным инспектором по Новгородской области и аппаратом полномочного представителя президента РФ; ещё 4,8 млн рублей — на структурное подразделение по взаимодействию с органами исполнительной власти. Всего администрации губернатора Новгородской области понадобилось дополнительно более 11 млн рублей, в том числе 2 млн рублей на освещение деятельности чиновников в СМИ, около 2 млн рублей — на повышение квалификации чиновников.

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