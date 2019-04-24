Доклад Мюллера по «российскому делу» издадут в ФРГ на немецком языке

Берлин, , 19:27 — REGNUM Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы будет переведён на немецкий язык и издан в ФРГ, передаёт 24 апреля Die Welt.

Как сообщается, переводом и публикацией доклада займётся издательство Ullstein Verlag. Книга будет основана на версии документа, которая была подготовлена газетой The Washington Post, а также будет содержать комментарии американских журналистов.

Напомним, доклад Роберта Мюллера по результатам длившегося два года расследования был обнародован 18 апреля. Ранее документ был отредактирован в министерстве юстиции США — из него были исключены сведения, представляющие государственную тайну и затрагивающие интересы третьих лиц.

Генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что следствию так и не удалось найти доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией и свидетельств препятствования работе следственных органов с его стороны. Тем не менее прокурор не стал подвергать сомнению само вмешательство Москвы в избирательный процесс в Соединённых Штатах.

В Кремле, комментируя документ, заявили, что все приведённые в нём сведения так или иначе уже были обнародованы разными источниками, при этом сколь-либо аргументированных доказательств вмешательства России в американские выборы в докладе не оказалось.