Сапог американского оккупанта не ступит на землю Венесуэлы — Мадуро

Каракас, , 19:15 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «американский сапог» никогда не ступит на землю Боливарианской Республики. Об этом Мадуро написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 24 апреля.

Мадуро напомнил, что 14 лет назад Уго Чавес положил конец американскому вмешательству в дела Венесуэлы. Законный президент Венесуэлы заверил, что он является продолжателем дела Чавеса.

«14 лет назад команданте Чавес подтвердил волю к уважению национального суверенитета, положив конец вмешательству США в деятельность наших вооружённых сил. Как сын Чавеса, я гарантирую вам, что никогда больше американский сапог не ступит на нашу священную землю», — написал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США в начале 2019 года инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. По указанию вице-президента США Майка Пенса спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Боливарианской Hеспублики и попытался захватить власть. Попытка эта успехом не увенчалась, но активных действий против проамериканской оппозиции законные власти Венесуэлы так и не предприняли. Сейчас противостояние приняло затяжной характер.