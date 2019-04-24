Порошенко обвинил Россию в «полном попрании» Минских соглашений

Киев, , 19:08 — REGNUM Решение российских властей об ускоренной выдаче паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик является «грубым нарушением суверенитета Украины», заявил 24 апреля уходящий президент Украины Пётр Порошенко.

«Речь идёт фактически о подготовке Кремлём к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение Москвы — это «очередное беспрецедентное вмешательство России во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договорённостей».

Следует отметить, что Россия не является стороной Минских соглашений, которые заключались между Киевом и республиками Донбасса, а потому не имеет никаких обязательств по их выполнению.

Вместе с тем Порошенко обратился к «международным партнёрам» Киева с призывом «не допустить худшего сценария, жёстко осудить деструктивные и преступные действия российской власти, а также усилить режим международных санкций».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жителям ДНР и ЛНР предоставляется право на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Комментируя данное решение, российский лидер отметил, что оно было принято исключительно из гуманитарных соображений.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав — это уже переходит границу с точки зрения прав человека», — сказал Владимир Путин.

Читайте также: МИД Украины назвал «агрессией» решение РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Читайте ранее в этом сюжете: Киев обратился в СБ ООН из-за решения РФ о паспортах для жителей Донбасса