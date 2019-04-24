Встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына готовили с ноября 2018 года

Москва, , 20:04 — REGNUM Говорить о том, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ был его первой заграничной поездкой после переизбрания на пост главы Северной Кореи не вполне корректно, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прибытие в РФ председателя Государственного совета КНДР.

«Переизбрание Ким Чен Ына, как вы понимаете, имело довольно формальный характер, — сказал Асмолов. — И поэтому говорить, что это его первый визит после переизбрания, не вполне корректно. До этого были четыре визита в Китай, государственный визит во Вьетнам (Ким ездил в Ханой не только за Трампом), был приём делегации Кубы во главе с первым лицом».

Асмолов также отметил, что нынешний визит Ким Чен Ына в РФ, безусловно, важный, и готовился он давно.

«Приглашение было передано с Лавровым в мае 2018 года, и фактически с ноября шла работа по согласованию графиков. Потому что у северокорейского лидера и у российского лидера довольно плотное и сложное расписание, — сказал востоковед. — Это важный момент, потому что не все понимают, что подготовка саммита требует нескольких месяцев, и поэтому вариант — произошло событие, а после него немедленно саммит, как правило, неверная корреляция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава КНДР Ким Чен Ын выразил надежду, что его нынешний визит будет успешным и полезным. Глава Северной Кореи рассчитывает на плодотворный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым планирует обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

По словам северокорейского лидера, начало поездки в Россию уже оставило у него тёплые впечатления.

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