Путин посоветовал гражданам брать пример с чеченцев в плане демографии

Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что гражданам России надо брать пример с чеченцев в вопросах демографии: рождаемость в этой республике очень высокая, и совсем нет сирот. Об этом российский лидер заявил сегодня, 24 апреля, на Совете законодателей, комментируя выступление председателя парламента Чечни.

Выступая на совете, представитель Чечни заявил, что один из главных показателей благополучия республики — это демографический рост, население региона выросло на 350 тыс. человек.

«Есть сфера, в которой мы все должны брать пример с чеченцев, — это демографический процесс. … На Кавказе вообще в Чечне в частности рождаемость очень высокая — первое. И второе: есть очень важное обстоятельство — там нет брошенных сирот», — сказал президент России.

Также он отметил, что преимущество чеченского народа и вообще народов Кавказа в том, что там очень бережно относятся к детям и другим родственникам.

«Там родственниками чувствуют себя все, хоть более-менее находящиеся в родстве. И чувствуют свою обязанность перед детьми — поднимать их, помочь им, дать им образование, профессию», — пояснил Путин.

В связи с этим российский лидер подчеркнул, что огромное преимущество России в том, что это многонациональная и многоконфессиональная страна. В связи с этим есть возможность, и она часто используется — брать самое лучшее, что есть у разных народов, которые живут в составе России.

«Берем все самое лучшее и культивируем, развиваем это, используем на благо всей страны. Я очень рассчитываю, что мы так и будем делать в дальнейшем», — заключил глава государства.

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