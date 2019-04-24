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Трамп назвал себя «самым прозрачным» президентом в истории США

Политика

Глава Белого дома пожалел, что оказывал содействие в расследовании «российского дела»

Трамп назвал себя «самым прозрачным» президентом в истории США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 24 апреля 2019, 18:41 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, комментируя расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», заявил, что до него в Соединённых Штатах не было «более прозрачного» президента.

«Никакого сговора, никаких препятствий правосудию — никогда не было президента, который был бы более прозрачным. Миллионы страниц документов были переданы Мюллеру, плюс я позволил давать показания всем, включая адвоката», — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Трамп добавил, что ему не стоило всего этого делать, поскольку теперь «озлобленные демократы» хотят «продолжить охоту на ведьм», которую, по его мнению, он уже выиграл.

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