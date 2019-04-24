«Впереди — катастрофа» — в Латвии оценили запрет русскоязычного образования

Рига, , 18:25 — REGNUM

После вступления в силу решения Конституционного суда Латвии родители учеников школ нацменьшинств в полной мере прочувствуют все негативные последствия реформы образования. Об этом рассказал представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке Константин Чекушин в эфире радио Balkom.

По мнению Чекушина, на данный момент необходимо дождаться вступления в силу решения КС, после чего продумать следующие шаги, в числе которых и подача иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Да, надеялись на чудо, но чуда не произошло. Если родители посчитают, что эта реформа причиняет ущерб их детям, то родители смогут пожаловаться в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ — это последняя инстанция, куда могут обратиться родители, но для этого необходимо, чтобы закон вступил в силу и можно было бы доказать причиняемый ущерб. На самом деле юридически — это достаточно сложно. Мы сейчас будем думать на эту тему. Единственное, что я хотел бы отметить, на самом деле для родителей, для общественности, несмотря на такое решение суда, это не означает, что мы не правы. Все должны понимать, что мы не просили ничего незаконного и того, что шло бы вразрез с международными нормами и правилами. Надо понимать, что мы в своем требовании имеем право оказывать политическое давление на все партии Латвии», — заявил защитник билингвального образования, подчеркнув, что в ассоциации не удивлены принятым решением КС.

По словам Чекушина, когда закон начнет действовать, у родителей будет состояние шока.

Он также заявил, что для отстаивания своих прав необходимо искать и другие рычаги давления на политиков.

«Будут проблемы бытового характера. С которыми столкнуться все. Это естественно повлияет на качество образования, на качество получаемого процесса обучения. Родителям придется больше заниматься с детьми. Они все увидят. Это будут нервы. Это начнет развиваться очень-очень скоро, как только вступит решение суда. Посмотрим, как люди будут реагировать, может, поднимут свои пятые точки и задумаются все-таки над тем, что они имеют право просить качественное обучение для своих детей», — рассказал активист.

По мнению юриста Елизаветы Кривцовой, которая выступала в этом деле на стороне истцов, Конституционный суд поставил закон Латвии выше международного, приняв подобное решение.

«Тем самым латвийская преамбула стала уверенно превалировать над универсальными стандартами. Мнение международных экспертов объявлено необоснованным и недостаточно компетентным по сравнению с мнением латвийского МИДа и омбудсмена. Глобализации и прогрессу сказано решительное нет», — написала Кривцова на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналист и общественный деятель Юрий Алексеев призвал провести масштабную акцию протеста, которая, по его мнению, будет более действенной, чем простое заседание суда.

«Товарищи из «Согласия», может, еще не поздно, может, поддержите? У нас 1 мая готовится очередной протест, подключайтесь, поднимите своих. Я серьезно!» — написала Алексеев на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 23 апреля, Конституционный суд Латвии признал решение перевода всего образования в школах на государственный латышский язык законным и соответствующим конституции.

В Совфеде РФ уже заявили о возможности подачи иска в ЕСПЧ в связи с вынесенным решением Конституционного суда Латвии.

Напомним, по заявлению депутатов парламентской фракции «Согласия» было возбуждено дело о соответствии принятых поправок Конституции Латвии. Из поданного иска следует, что данные поправки не соответствуют статьям 1, 91,112 и 114 Конституции, а также международным обязательствам Латвии.

Фракция «Согласия» утверждала, что поправки «ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе».

Также два иска в конституционный суд поступило от двух групп школьников из частных образовательных учреждений.

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Поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке была утверждены в апреле 2018 года президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

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