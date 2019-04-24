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Премьер Италии пообещал разрешить конфликт правящих партий «диалектически»

Политика

Предвыборный спор правящих партий Италии набирает обороты

Премьер Италии пообещал разрешить конфликт правящих партий «диалектически»
Protezione Civile
Джузеппе Конте

Рим, 24 апреля 2019, 18:21 — REGNUM  Все «разломы» внутри правящей коалиции Италии могут быть исправлены «диалектически», заявил журналистам в среду, 24 апреля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Он также отметил, что споры представителей двух партий коалиции не вызывают у него беспокойства за судьбу правительства.

В середине апреля конфликт между двумя правящими партиями Италии («Лигой» и «Движением 5 звезд») стал открытым: продолжая работать в составе одного правительства, лидеры партий ежедневно публично выступают с критикой в адрес друг друга.

Коалиция «Лиги» и «Движения» была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%.

«Лига» рассчитывает, что рост рейтинга должен конвертироваться в рост влияния внутри правительства, в «Движении» с этим не согласны. За месяц до выборов в Европарламент (они пройдут 26 мая) «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен Сальвини.

Решение об инициировании досрочных национальных выборов может быть принято «Лигой» после выборов в Европарламент, но только в том случае, если на этих выборах правоцентристские партии («Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии») наберут больше 50% голосов. Сейчас, по данным социологов, их совокупный рейтинг — около 49%. В случае формирования правоцентристского правительства Сальвини займет пост премьер-министра.

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Политическая жизнь Италии
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