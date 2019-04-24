Премьер Италии пообещал разрешить конфликт правящих партий «диалектически»

Рим, , 18:21 — REGNUM Все «разломы» внутри правящей коалиции Италии могут быть исправлены «диалектически», заявил журналистам в среду, 24 апреля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Он также отметил, что споры представителей двух партий коалиции не вызывают у него беспокойства за судьбу правительства.

В середине апреля конфликт между двумя правящими партиями Италии («Лигой» и «Движением 5 звезд») стал открытым: продолжая работать в составе одного правительства, лидеры партий ежедневно публично выступают с критикой в адрес друг друга.

Коалиция «Лиги» и «Движения» была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%.

«Лига» рассчитывает, что рост рейтинга должен конвертироваться в рост влияния внутри правительства, в «Движении» с этим не согласны. За месяц до выборов в Европарламент (они пройдут 26 мая) «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен Сальвини.

Решение об инициировании досрочных национальных выборов может быть принято «Лигой» после выборов в Европарламент, но только в том случае, если на этих выборах правоцентристские партии («Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии») наберут больше 50% голосов. Сейчас, по данным социологов, их совокупный рейтинг — около 49%. В случае формирования правоцентристского правительства Сальвини займет пост премьер-министра.

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