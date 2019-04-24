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В Судане оппозиция согласилась на встречу с захватившими власть военными

Политика

Оппозиция требует передачи власти гражданским структурам

В Судане оппозиция согласилась на встречу с захватившими власть военными
Иллюстрация: (с) ИА REGNUM
Судан

Хартум, 24 апреля 2019, 18:11 — REGNUM  В Судане оппозиционное движение «Сила за свободу и перемены» согласно на встречу с представителями переходного военного совета страны. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил в интервью РИА Новости руководитель движения «Сила за свободу и перемены» Садик Юсеф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после многомесячных протестов в Судане, военные совершили государственный переворот и отстранили от власти президента этой страны Омара аль-Башира, который правил 30 лет.

Однако широкое протестное движение, которое сперва выдвигало экономические требования, а затем уже политические, не считает, что свержение аль-Башира и установление диктатуры военных является решением проблем Судана. Оппозиция требует демократических реформ и продолжает акции протеста.

Представители оппозиции уже заявляли, что не намерены вести с военными какие-либо содержательные переговоры до тех пор, пока власть не будет передана гражданским структурам. Более того, движение «Сила за свободу и перемены» считает, что военные не собираются передавать власть и не собираются признавать силы оппозиции в качестве партнеров по политическим преобразованиям. Сами же военные заявили, что намерены управлять страной как минимум два года, а в эти два года якобы будут проводиться демократические преобразования.

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