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Посмотреть на трофеи сирийской войны пришли 50 тыс. петербуржцев

Политика

Экспозиция трофеев сопровождалась демонстрацией победившего террористов российского оружия

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 18:12 — REGNUM  Более 54 тысяч жителей Санкт-Петербурга и гостей города на Неве пришли сегодня, 24 апреля, на Московский вокзал, чтобы увидеть трофейное оружие и технику, захваченную российскими военными у международных террористов в Сирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» продолжалась целых три часа. На прибывших в Петербург девяти железнодорожных платформах можно было рассмотреть более 500 образцов трофейной бронетанковой, артиллерийской, автомобильной, инженерной техники, а также огнестрельного и холодного оружия, самодельных взрывных устройств, рационов питания, экипировки и оборудования террористов, разгромленных российской и сирийской армией в САР.

Пояснения посетителям необычной экспозиции давали военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии.

Мероприятие по случаю прибытия выставки «Сирийский перелом» посетили ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы, а также военнослужащие и члены их семей.

Здесь же была развёрнута выставка новейшего вооружения и военной техники Западного военного округа, выступили творческие коллективы, а посетителей угощали всех желающих из полевой кухни горячим чаем и гречневой кашей.

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Патриотическое и духовное воспитание
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