В Латвии НАТО не извинился перед местными жителями за обстрел их земли

Рига, , 18:10 — REGNUM Заявления в государственную полицию и министерство обороны уже в процессе подготовки

Владелец участка, на который ранее упал снаряд Национальных вооруженных сил (НВС), заявил, что после случившегося с ним никто не связывался, и никакая компенсация за нанесенный ущерб не была предложена. Об этом хозяин участка Евгений рассказал в эфире радио Baltkom.

«Со мной никто не связывался. Мы готовим заявление в госполицию и минобороны. Единственный, кто со мной связался в день происшествия, это офицер НВС, который сказал, что если у нас имеются претензии, то надо связаться с министерством», — пояснил Евгений.

Хозяин участка также прокомментировал заявление бывшего латвийского министра обороны Раймонда Бергманиса о том, что люди должны быть более предусмотрительными, прежде чем покупать землю в непосредственной близости военного полигона.

«Если военные считают, что жить рядом опасно, то они должны это регламентировать. Если им мало места, пусть создадут большую буферную зону. Я всегда слышал выстрелы, они меня не пугали. Здесь Гауйский национальный парк, прекрасная природа. Мы покупали эту землю в 2005 году. Специально получали разрешение на строительство жилого дома. Тогда покупали землю в 10 раз дороже, чем ее нынешняя стоимость. Может быть, мы рассмотрим вариант продать участок и купить в другом месте, сложно сказать… Но строить там теперь мы точно ничего не будем», — рассказал хозяин участка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на частной территории вблизи военного полигона в Адажи случился пожар из-за взрыва противотанкового заряда, улетевшего за пределы полигона.

В результате пожара выгорела лесная вырубка на площади около 600 кв. метров. Пожар был потушен с привлечением ресурсов НВС. Представители НВС связались с владельцем территории, чтобы решить вопрос компенсации потерь и извиниться за произошедшее. В связи с инцидентом НВС начата служебная проверка.

Кандидат в депутаты Европейского парламента от партии «Согласие» Григорий Зубарев прокомментировал случившееся на своей странице в Facebook, назвав данный инцидент «обстрелом НАТОвцами мирных жителей». Этой фразой сразу заинтересовались в Службе госбезопасности Латвии, где пришли к выводу, что подобное заявление не имеет признаков преступного деяния, но в целом его нужно оценивать негативно.

«Это отвечает попыткам России распространять миф о размещенных в Латвии силах союзников по НАТО как угрозе местным жителям», — пояснили в СГБ, назвав публикацию Зубарева провокационной и склонной к преувеличениям.

По мнению специалистов СГБ, подобными высказываниями политик пытается привлечь к себе внимание и заручиться поддержкой электората на майских выборах в Европарламент.

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