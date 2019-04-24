Два зампреда и три министра: глава Заполярья рассказал о встречах в Москве

Мурманск, , 18:02 — REGNUM Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обсудил вопросы участия региона в федеральных программах и получения дополнительной поддержки проектов Заполярья с заместителями председателя правительства РФ и главами министерств. Об итогах состоявшихся в Москве встреч он рассказал в своём Instagram-аккаунте.

В частности, проекты развития обсуждались на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Глава области заявил, что помимо поддержки «тяжёлых» предприятий, составляющих основу промышленности региона, он намерен создать условия для роста цифровой экономики — «бизнеса новой информации». «Есть идея строить ЦОДы (центры обработки данных, — прим. ИА REGNUM ) — у нас для этого идеальный климат и удобное расположение, и, опять-таки, есть электроэнергия», — сообщил Андрей Чибис.

Кроме того, врио губернатора затронул на встрече с вице-премьером проблему мазутозависимости региона, одним из вариантов решения которой, по мнению Чибиса, могло бы стать использование недозагруженных мощностей электроэнергии. «Но для этого нужно отдельное решение по тарифам именно для котельных, если они будут платить, как и все остальные поставщики, никакой экономии не получится, а нам важно снизить платежки для жителей», — отметил глава Заполярья.

https://www.instagram.com/p/Bwo1vUDDmK2/

Мазутозависимость Мурманской области стала одной из тем разговора и с другим вице-премьером — Виталием Мутко.

«Мы намерены поэтапно замещать мазут (на СПГ, электрообогрев, РДФ, уголь), но для этого нам нужна поддержка федерального правительства, в том числе, финансовая», — объяснил Чибис.

Он также сообщил, что в настоящее время «обретает контур, сроки и бюджет» проект комплексного развития Мурманска: «Архитектурный десант в Мурманске проводит исследование городской среды, нас уже назвали «Северной Гаваной» из-за ярких фасадов на улице Ленина».

Тема строительства в регионе стала предметом разговора с главой Минстроя, своим бывшим руководителем Виктором Якушевым, которого Чибис назвал «другом всей Мурманской области». Стороны договорились об участии министерства в восстановлении строительной отрасли Заполярья: «нам нужны и кадры, и технологии, и режим особого содействия, так как, по сути, стройку надо создавать заново». Ранее, напомним, Чибис назвал отсутствие строительной отрасли «болью» Мурманской области.

Ещё одну встречу Андрей Чибис провёл «с главным по транспорту и почетным резервистом» министром транспорта Евгением Дитрихом (как и Чибис, Дитрих — выпускник программы развития кадрового управленческого резерва). «Обсудили Мурманский транспортный узел и транспортную систему нашего региона в целом. Все наши преимущества (включая готовность активно работать) очевидны, поэтому Минтранс нас поддержит. Будет нам современный аэропорт!» — рассказал врио губернатора.

https://www.instagram.com/p/Bwm8ylVDjOF/

И, наконец, с министром культуры РФ Владимиром Мединским достигнута договорённость о содействии в завершении реконструкции и переоснащения Мурманского областного драматического театра летом 2020 года. Как сообщает пресс-служба облправительства, Мединский дал поручение проработать вопрос о закупке для театра необходимого оборудования раньше срока. Кроме того, Минкульт окажет финансовое содействие региону в развитии сети кинотеатров.

«Зачем регионы обращаются в федерацию? За изменением правил игры или за деньгами. Или за тем и другим», — отметил в своём Инстаграме врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, активное использование новых средств коммуникации, в том числе — социальных сетей, и задействование федеральных ресурсов названы экспертами отличительными особенностями российских губернаторов новой волны. Большинство из них до перехода или возвращения в регион получили опыт работы в министерствах правительства, Федеральном собрании или крупных вертикально интегрированных компаниях.

Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта 2019 года. До этого времени он работал заместителем министра строительства и ЖКХ РФ.