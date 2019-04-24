Грызлов: По Донбассу Украина действует по старым инструкциям

Минск, , 18:10 — REGNUM Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов констатировал улучшение ситуация на линии соприкосновения, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«По имеющимся данным СММ ОБСЕ, в настоящее время ситуация в целом на большей части линии соприкосновения имеет тенденцию к улучшению. Количество обстрелов сократилось, но провокации со стороны ВСУ продолжаются ежедневно — сегодня утром под минометный огонь попал Докучаевск», — сказал Грызлов журналистам.

Он отметим, что состоялось первое заседание контактной группы после президентских выборов на Украине.

«Граждане Украины проголосовали против действующей киевской власти, против ее политики, против силового подавления Донбасса», — отметил Грызлов.

Результаты выборов дают важный урок.

«Президент Порошенко получил поддержку людей, когда обещал мир в Донбассе, обещал диалог и реализацию мирного плана. И он потерял поддержку людей, когда оказался на самом деле президентом войны», — указал он.

Он также обратил внимание на то, что киевская делегация пока продолжает действовать по старым инструкциям.

Грызлов подчеркнул, что задача-минимум — не допустить ухудшения ситуации в Донбассе.