Украину ждёт подорожание топлива — эксперт

Киев, , 17:56 — REGNUM На Украине могут подорожать нефтепродукты, если правительство откажется от российского топлива. Об этом 24 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, комментируя заявление премьера Владимира Гройсмана о необходимости отказаться от российских нефтепродуктов из-за решения правительства России ввести с 1 июня запрет на экспорт нефтепродуктов на Украину.

«У Зеленского обратили внимание на эту проблему и сказали, что Украине нужно отказываться от нефтепродуктов. Можно найти альтернативу, но альтернативу не предложили и на данный момент её нельзя найти и сформировать», — сказал Корольчук.

По его словам, если Украина начнет экспортировать топливо из других стран, оно будет дороже чем то, которое ранее украинские трейдеры закупали в Литве, Белоруссии и Польше.

«Это будет отражаться на карманах потребителей, не думаю, что население будет такому радо», — добавил Корольчук.

При этом он считает, что Россия может выдать некоторым российским компаниям разрешения на экспорт нефтепродуктов на украинский рынок.

«Со стороны России нет запрета, есть пересмотр условий поставок нефтепродуктов в Украину. Они продолжаются, пока нет никаких изменений. С Беларуси поставки прекратились временно. В течение следующих трех дней ситуация стабилизируется, потому что там проблемы с некачественной нефтью, которая поступает нефтепроводом», — подытожил Корольчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля премьер-министр Владимир Гройсман предложил полностью отказаться от импорта российских нефтепродуктов. Также инициативу полного отказа от российских нефтепродуктов поддержал штаб будущего президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Гройсмана, «действия Кремля вынуждают Киев разрывать торговые взаимоотношения с Россией». Он сообщил, что Киев предпринимает шаги для диверсификации поставок нефтепродуктов из других стран.

«Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений», — рассказал Гройсман.

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с июня Кремль вводит запрет на экспорт угля, сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов на украинский рынок. При этом он уточнил, что некоторые российские товары можно будет вывозить на Украину только после получения компанией специального разрешения в правительстве.

Кроме того, накануне Белоруссия прекратила поставки нефтепродуктов на Украину и Польшу.