«Совсем другой тип отношений»: Пушков оценил визит главы КНДР в Россию

Москва, , 17:42 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков дал оценку предстоящей встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Встреча Путина с Кимом показывает, что у Трампа нет монополии на решение проблем Корейского полуострова», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков также обратил внимание, что северокорейский лидер встречался с главой Белого дома в Сингапуре и Ханое, то есть в третьих странах, а к президенту России сам приехал во Владивосток.

«Это совсем другой тип отношений. В Сан-Франциско Ким не поедет», — заключил Пушков.

Напомним, первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына должна состояться в среду, 25 апреля, во Владивостоке. Глава КНДР уже прибыл в Приморский край и пообщался с российскими журналистам, дав своё первое интервью иностранным СМИ.

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