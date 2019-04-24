Среда, 24 Апреля 2019 года
17:50:58 МСК

«Совсем другой тип отношений»: Пушков оценил визит главы КНДР в Россию

Политика

У Дональда Трампа «нет монополии на решение проблем Корейского полуострова», отметил россйиский сенатор

Москва, 24 апреля 2019, 17:42 — REGNUM  Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков дал оценку предстоящей встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Встреча Путина с Кимом показывает, что у Трампа нет монополии на решение проблем Корейского полуострова», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков также обратил внимание, что северокорейский лидер встречался с главой Белого дома в Сингапуре и Ханое, то есть в третьих странах, а к президенту России сам приехал во Владивосток.

«Это совсем другой тип отношений. В Сан-Франциско Ким не поедет», — заключил Пушков.

Напомним, первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына должна состояться в среду, 25 апреля, во Владивостоке. Глава КНДР уже прибыл в Приморский край и пообщался с российскими журналистам, дав своё первое интервью иностранным СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын дал первое интервью российским СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить