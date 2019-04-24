Беглов пошёл навстречу жителям Петербурга в вопросе создания «Арт-парка»

Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Бегловподдержал мнение «отреагировал на желание жителей» в вопросе создания новой парковой зоны на месте планировавшегося строительства судейского квартала. Подобные проекты «всегда положительно» влияют на развитие города, привлекая разные возрастные группы. Такое мнение высказали эксперты, комментируя анонсированный Бегловым «Арт-парк» в северной столице.

Речь идёт об участке на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге — это знаковое место, сердце города, рядом с которым располагаются ключевые памятники архитектуры: Эрмитаж, стрелка Васильевского острова и Петропавловская крепость. Напомним, первоначально здесь предполагалось строительство «судебного квартала», с чем были не согласны жители. Смольный учёл мнение горожан и решил, что здесь появится квартал с большим парком. Проект «Арт-парка» представил посетившему Санкт-Петербург президенту Владимиру Путину врио губернатора города Александр Беглов. Глава государства эту идею поддержал, одобрил макеты нового проекта.

«Место прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», — сказал Владимир Путин.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева отмечает, что Санкт-Петербург всегда был крайне консервативным городом, где модернизация и новшество воспринимались крайне настороженно. Однако жители были против строительства «судебного квартала» и хотели парк, чего предыдущее руководство города не учитывало.

«Беглов отреагировал на желание жителей о том, что будет у Биржевого моста, и в то же время внёс в город современность, комфорт и удобство. Сам по себе парк откроет эпоху нового благоустройства. Это первый проект за долгое время, который отвечает всем современным стандартам. И это большая заслуга Беглова», — считает Елисеева.

По её словам, врио губернатора принимает во внимание мнение большинства жителей Петербурга, о чём свидетельствует представленный президенту вариант застройки спорной территории. Елисеева подчеркнула, что для обычных жителей Петербурга темы, которые связаны с застройкой общественного пространства, очень чувствительны. Поэтому очень важно работать в тесном контакте с горожанами. И в этом вопросе Беглов «очень тонко» чувствует их запросы.

Политический аналитик Иван Аркатов заметил, такие проекты всегда положительно влияют на развитие города, и арт-парк привлечет разные возрастные группы. Эксперт считает, что задан верный вектор развития города, который учитывает интересы разных групп граждан.

«Такой арт-парк, конечно же, будет интересен, в первую очередь, молодым людям. И, конечно, гостям Северной столицы. А с учётом планов на этот парк — те мероприятия, которые будут там проходить, будут интересны всем возрастным группам Санкт-Петербурга», — заключил Иван Аркатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на набережной Невы на месте снесённого комплекса научного центра «Прикладная химия» (на проспекте Добролюбова в Петроградском районе) планировалось построить здания Верховного суда, судебного департамента и несколько жилых домов. 23 апреля Александр Беглов альтернативный проект по обустройству парковой зоны и строительству театрально-выставочного комплекса «Арт-парк». Эту идею поддержал президент Владимир Путин, не исключив, что новый парк в Санкт-Петербурге может оказаться «получше» московского «Зарядья», созданного на месте снесённой гостиницы «Россия».

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