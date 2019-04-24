El Mundo: новая IRA просит прощения за смерть журналистки

Дублин, , 17:37 — REGNUM Так называемая новая IRA (Ирландская республиканская армия) признала свою ответственность за убийство журналистки Лиры Макки в ходе беспорядков в Дерри 18 апреля и принесла «искренние извинения ее партнеру, членам семьи и друзьям» в сухом заявлении, появившемся в Irish News, сообщает испанское издание El Mundo.

Речь идет о четвертом по счету убийстве, приписываемом террористической группировке, возникшей в 2012 году в результате слияния нескольких групп республиканских диссидентов. Они откололись от «временной IRA», не приняв мирного процесса. Смерть Макки произошла через несколько дней после 21-й годовщины заключения Соглашения страстной пятницы и вызвала боязнь новой волны терроризма в Северной Ирландии.

В своем официальном заявлении новая IRA обвинила полицию и «силы британской короны» в провоцировании беспорядков в Дерри, а также указала на то, что Макки «умерла трагическим образом, когда находилась возле сил противника». Также террористическая группировка продемонстрировала устрашающую жестокость, считает El Mundo, обратившись к своим членам с призывом «быть максимально осторожными в будущем при встрече с врагом».

На нескольких видеозаписях, сделанных свидетелями в ходе сопровождавшихся насилием столкновений в районе Крегган, можно увидеть, как мужчина в маске ведет стрельбу по полицейской машине, рядом с которой находилась двадцатидевятилетняя журналистка. В результате девушка получила пулю в голову.

Во вторник, 23 апреля, полиция задержала 57-летнюю женщину, предположительно, связанную с произошедшим, отпустив двух молодых людей 18 и 19 лет, к которым на 48 часов был применен антитеррористический закон. Смерть Макки, которая работала на портал Mediagazer и была известна отстаиванием гражданских прав, шокировала второй по значимости город Северной Ирландии. Над Дерри еще больше, чем над Белфастом, довлеет память о кровавом конфликте в Ульстере (известном как The Troubles), жертвами которого за три десятилетия стали больше 3600 человек.

Похороны Макки проходят сегодня в соборе Святой Анны в Белфасте, где ожидается массовая демонстрация против терроризма. Все политические партии, официально зарегистрированные в Северной Ирландии (от Sinn Féin до Демократической юнионистской партии, DUP) безоговорочно осудили убийство, которое бросило тень на другую политическую силу, до текущего момента остававшуюся маргинальной. Речь идет о Saoradh («Освобождение» в переводе с гэльского языка).

Saoradh основали республиканские диссиденты в сентябре 2016 года в качестве партии радикально левого направления, противостоящей «британскому империализму и капиталистической эксплуатации». Популярность платформы росла из-за порожденной Брекситом неуверенности, и сейчас она располагает отделениями по обе стороны границы.