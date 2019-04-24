В Госдуме указали грозящему Хантсману, что ему делать

Москва, , 17:23 — REGNUM В Госдуме осудили угрозы посла США в России Джона Хантсмана и разъяснили, чем ему следует заняться, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

По словам Хантсмана, ударные авианосные группы ВМС США в Средиземном море показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Заявление посла США показывает, что Хантсман плохо справляется со своей функцией — развитие связей, считает лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Основная миссия любого посла — установление контактов и развитие связей с государственными структурами, должностными лицами страны пребывания, иными словами, «наведение мостов». Подобные же заявления мостов не возводят, напротив, они разрушают существующие связи и не способствуют созданию новых», — констатировал парламентарий.

Он также дал оценку Хантсману.

«Так что строитель из Джона Хантсмана неважный. А запугивать Россию — напрасный труд. Это известно каждому, кто хорошо знаком с историей нашей страны», — заключил Миронов.

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