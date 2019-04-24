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Киев обратился в СБ ООН из-за решения РФ о паспортах для жителей Донбасса

Политика

Предоставление российского гражданства жителям ДНР и ЛНР противоречит Минским договорённостям, заявили в Киеве

Киев, 24 апреля 2019, 17:21 — REGNUM  Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с решением России начать ускоренную выдачу паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Украинский дипломат назвал решение Москвы «дерзким шагом», который «противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договорённостям».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жителям ДНР и ЛНР предоставляется право на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины назвал «агрессией» решение РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

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