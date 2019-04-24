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Глава МИД Украины Климкин «восстал» против решения Путина по Донбассу

Политика

«Россия посягает на ваше будущее», — заявил «прославленный» украинский дипломат

Киев, 24 апреля 2019, 17:17 — REGNUM  Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей народных республик Донбасса не получать гражданство Российской Федерации.

Об этом экзотический украинский министр написал 24 апреля на своей странице в Twitter.

По утверждению Климкина, получение российского гражданства будет означать для жителей ДНР и ЛНР утрату любых надежд на будущее.

«Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», — написал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения гражданства России для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин о гражданстве: нет желания создавать проблемы новой власти Украины

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Участие России в урегулировании в Донбассе
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