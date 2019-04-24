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Киргизский премьер: «Не обязательно продавать «Кыргызнефтегаз» «Газпрому»»

Политика

В парламенте Киргизии усомнились в необходимости продажи госпредприятия

Киргизский премьер: «Не обязательно продавать «Кыргызнефтегаз» «Газпрому»»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Алексей Миллер и Кубатбек Боронов после подписания Дорожной карты по участию «Газпрома» в приобретении имущества и активов «Кыргызнефтегаза». 28 марта 2019 года, Бишкек

Бишкек, 24 апреля 2019, 17:15 — REGNUM  Парламент не поручал правительству Киргизии искать инвестора, готового выкупить «Кыргызнефтегаз», поскольку это госпредприятие не является банкротом. Об этом заявил депутат Кенжебек Бокоев, выступая на парламентском заседании.

В ответ на слова народного избранника премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что кабинет министров внес предложение о продаже «Кыргызнефтегаз», чтобы развивать промышленность.

«Вы говорите, что нам надо работать, говорите, чтобы искали решения, вот мы и предложили. Почему инвесторы не идут в этот сектор, например, по ГЭС? Есть вопросы долгов и вопросы тарифов, поэтому не идут. Мы говорим, чтобы инвесторы присоединялись к проекту CASA-1000, Верхненарынского каскада ГЭС, нет никого», — подчеркнул он.

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Глава правительства сообщил, что оборудование «Кыргызнефтегаза» и используемые им технологии устарели и требуют модернизации, для осуществления которой требуются крупные денежные средства.

Также Абылгазиев отметил, что никто не принуждает продавать «Кыргызнефтегаз» именно российскому «Газпрому».

"Мы подписали меморандум с «Газпромом». Если парламент одобрит, то продолжим сделку. Если нет — будем искать новых инвесторов. Ограничений нет, что мы будем работать только с одним инвестором», — подытожил премьер.

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Экономика Киргизии
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