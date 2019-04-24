Путин о гражданстве для жителей Донбасса: «Вопрос гуманитарного характера»

Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Россия предоставила возможность жителям юго-востока Украины, непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, получить гражданство РФ в упрощенном режиме из гуманитарных соображений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в Петербурге 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тему указа об упрощенной процедуре предоставления гражданства поднял председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, который сообщил президенту, что готовился задать ему вопрос о гражданстве для жителей юго-востока Украины, но за час до встречи узнал, что Путин уже подписал этот документ сегодня, в связи с чем он поблагодарил главу государства.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, — сообщил Путин. — Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав — это уже переходит границу с точки зрения прав человека».

«Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», — добавил Владимир Путин.

В зале его комментарий встретили аплодисментами.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ДНР и ЛНР отныне вправе получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Для рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ от жителей этих регионов установлен трехмесячный срок. Для получения российского паспорта жителям ЛНР и ДНР не нужно будет сдавать ранее обязательные экзамены, также снимается требование о проживании на территории России не менее пяти лет.

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