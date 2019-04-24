Генштаб: США стремятся к возможности безответного ядерного удара по России

Москва, , 16:54 — REGNUM США стремятся создать глобальную систему противоракетной обороны для того, чтобы получить возможность нанести безответный ядерный удар по России, заявил 24 апреля первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Кроме того, эту возможность Вашингтон может использовать и против любой другой не угодной страны.

«Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — цитирует Виктора Познихира агентство ТАСС.

Представитель российского Генштаба подчеркнул, что страны, на территории которых будут размещены элементы системы ПРО США, являются первоочередными целями для ответного ядерного удара России.

Помимо этих стран, от радиоактивного воздействия пострадают также и их соседи, непричастные к мероприятиям Пентагона.

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