Власти Туркмении ограничивают выезд абитуриентов и студентов в Таджикистан

Ашхабад, , 16:50 — REGNUM В течение текущего учебного года около 100 обучающихся в таджикских вузах студентов из Туркмении не смогли попасть в Таджикистан для продолжения учебы. Как отмечает «Азатлык», все они столкнулись с миграционными препятствиями, учиненными туркменскими властями в отношении граждан, выезжающих за рубеж.

Из-за этого находящиеся в Таджикистане туркменские студенты опасаются возвращаться на родину до получения дипломов. Также свою роль в сложившейся ситуации сыграло то, что министерство образования Туркмении значительно ограничило списки зарубежных вузов и специальностей, которые будут признаваться в стране.

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Кроме того, стало известно, что перед началом нынешнего учебного года пограничники Туркмении запретили выезд за границу для почти 1 000 туркменских абитуриентов, поступивших в университеты Душанбе и других таджикских городов.

Отметим, что согласно официальным данным, в высших учебных заведениях Таджикистана сейчас проходят обучение свыше 2 000 студентов из Туркмении, большинство из которых выбрало педагогические специальности.

Напомним, что ранее туркменское образовательное ведомство подготовило документ, ограничивающий количество иностранных вузов, дипломы которых будут признаваться в Туркмении.

В этот список включено около сотни университетов и институтов Китая, несколько десятков вузов России, Индии и Турции, а также два университета Казахстана и Белорусский государственный университет.