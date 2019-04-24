МИД Украины назвал «агрессией» решение РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Киев, , 16:44 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение России о предоставлении жителям Донецкой и Луганской Народных Республик права на ускоренное получение российских паспортов.

«Решение России о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

По словам Климкина, Киев рассматривает данный шаг Москвы как «новый «паспортный» этап оккупации Донбасса».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Для жителей республик Донбасса снимается требование о проживании на территории России не менее пяти лет, они также освобождены от необходимости сдавать ранее обязательные экзамены. При этом заявления о приеме в гражданство будут рассматриваться в трёхмесячный срок.

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