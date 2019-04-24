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Песков пояснил, как Путин будет строить отношения с Зеленским

Политика

Подождём и послушаем

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 16:40 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин будет выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом тех заявлений и действий, которые будет делать новые президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — сказал пресс-секретарь президента России.

При этом Песков не стал рассуждать на тему того, как именно будут реагировать российские власти в том случае, если какие-то слова и действия нового президента Украины Владимира Зеленского не будут устраивать Россию.

«На языке дипломатов это называется «эвентуальные рассуждения». Они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения», — пояснил Песков.

В любом случае российская сторона будет ждать каких-то конкретных заявлений со стороны Зеленского по проблеме российско-украинских отношений. Исходя уже из этих заявлений, а также действий, российский лидер и будет определять политику на украинском направлении.

Он также отметил, что пока не ясна позиция Зеленского в отношении российских граждан, против которых на Украине фабрикуют уголовные дела и незаконно держат в тюрьмах, в частности в отношении Кирилла Вышинского.

«В данном случае нужно просто подождать и послушать», — резюмировал Песков.

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Отношения Украины и России
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