В Кремле «не поняли» заявления МИД Украины о «смене тона» по делу моряков

Москва, , 16:28 — REGNUM Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «не совсем понимает» слова замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Москва «сменила тон» обсуждения с Киевом инцидента в Керченском проливе.

«В данном случае я не совсем понимаю, что имелось в виду, о каком именно тоне шла речь у украинских дипломатов», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в Москве не скрывали своего отношения к произошедшему как к провокации и не называли моряков «иначе как нарушителями границы».

«Изменений не произошло. Это констатация фактов. Идёт следствие, будет суд, который и определит вину этих моряков», — сказал пресс-секретарь.

Песков также напомнил, что провокационность действий экипажей украинских судов в Керченском проливе была признана и избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, комментируя итоги состоявшегося 23 апреля обмена мнениями с Россией по вопросу освобождения украинских моряков и военных кораблей, заявила, что её «поразило кардинальное изменение тона разговора — переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии».

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Украины заявили, что Москва перешла от «хамства» к «языку дипломатии»